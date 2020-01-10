В Томске стартовал Форум социальных инициатив «Родные города» компании «Газпромнефть-Восток»

10 января 2020 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Восток»

Сегодня, 10 января, в Томске стартовал Форум социальных инициатив «Родные города» компании «Газпром нефть-Восток». Место проведения – Научная библиотека Томского государственного университета. С форума в 2020-м году стартует новый цикл грантового конкурса «Родные города».

Образовательная часть программы позволит потенциальным заявителям грантового конкурса «Родные города» прокачать компетенции в области социального проектирования и предпринимательства, фандрайзинга и развития креативных событийных проектов. Мастер-классы для участников проведут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В презентационной части форума команды смогут принять участие в панораме проектов,

представить свои идеи и получить обратную связь от экспертов и представителей компании

Газпромнефть-Восток.

К участию в форуме приглашаются сотрудники и руководители некоммерческих организаций, работники социальной, культурной и образовательной сфер, молодежь и студенты, а также любые гражданские активисты и представители инициативных групп.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

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