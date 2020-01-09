Инвесторы намерены построить мусоросортировочный комплекс в Томске

9 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сбербанк, ООО «Региональный логистический центр» (РЛЦ) и Томская область планируют заключить концессионное соглашение о строительстве крупного мусоросортировочного завода на северо-востоке Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на основного владельца РЛЦ Николая Чаринцева.

«Размер инвестиций будет известен после согласования всех условий возможной концессии и ее финансово-экономической модели. Сортировка твердых коммунальных отходов — это регулируемый государством вид деятельности за счет ежегодного тарифа. Участие региона необходимо для гарантирования ежегодных показателей по сортировке и обработке отходов. Инвестиции, в том числе привлекаемые через долгосрочное кредитование в Сбербанке, будут возвращены в течение 15-20 лет», — сказал Чаринцев.

Он добавил, что за основу планируется взять «коробочный» проект Сбербанка по строительству мусоросортировочных комплексов. Подобные заводы уже были построены по принципу концессии в Тюмени и Нижнем Новгороде.

Ранее томские власти оценивали объем инвестиций в строительство мусоросортировочного завода примерно в 1 млрд рублей.

По словам Чаринцева, в ближайшие несколько месяцев потенциальные концессионеры планируют согласовать основные условия и начать работу над подготовкой проекта для его принятия и подписания соглашения. Площадка под строительство завода утверждена на северо-востоке города — напротив объектов ООО «Томскнефтехим». Территории в рамках концессии предоставит региональная администрация, однако пока не решен вопрос с техническим присоединением к участку.

Изначально площадка под мусоросортировочный завод была определена на окраине Томска вблизи жилого микрорайона, однако после протестов местных жителей инвестор отказался от строительства объекта на этой территории.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Региональный логистический центр» было создано в сентябре 2017 года. Основным видом деятельности компании является сбор отходов и их утилизация. Учредителями РЛЦ выступают ООО «АБФ-Логистик» (90%) и ООО «Трейдинг-Групп» (10%). Основным владельцем обеих компаний является Николай Чаринцев.

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