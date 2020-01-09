Томские ученые вместе с коллегами из Университета Ньюкасла исследуют Васюганское болото

Исследователи Томского госуниверситета и Университета Ньюкасла будут вместе изучать углеродный цикл Васюганского болота. Грант на эти мероприятия британцам выделила Научная и инновационная сеть Великобритании, которая поддерживает создание международных исследовательских проектов, сообщает пресс-служба вуза.

«Васюганское болото привлекает внимание многих научных групп в мире. Причина кроется не только в его размерах, но и в том, что это болото играет большую климатообразующую роль. Его исследование помогает понять причины глобальных изменений окружающей среды, которые сейчас происходят на планете. Британские коллеги вышли на нас через публикации участников сети SecNet, созданной под эгидой ТГУ для изучения Сибири и Арктики. Специалистов из Ньюкасла заинтересовал мегапрофиль — исследовательская инфраструктура, созданная ТГУ. Нас, в свою очередь, интересует ряд лабораторных исследований, которые способны выполнять британцы», — рассказывает директор Центра превосходства ТГУ «БиоКлимЛанд» Сергей Кирпотин.

Наладить рабочие отношения исследователям поможет грант Научной и инновационной сети Великобритании, выигранный сотрудниками Университета Ньюкасла. В феврале ученые ТГУ отправятся на первый совместный семинар. В Британию они поедут не с пустыми руками — для лабораторных исследований будут доставлены пробы, взятые на Васюганском болоте. Экспедиция на самое большое болото в мире состоялась в декабре.

«Зимний отбор проб сопряжен с определенными сложностями, но нам удалось взять колонку торфа для исследований, а именно для того, чтобы британцы провели анализ лигнина. Это позволяет получить более точные данные о представленности в прошлом древесной растительности, а, в конечном счете, об углеродном цикле, от которого на нашей планете зависит очень многое. Именно многолетнее изменение углеродного цикла в далеком прошлом приводило к чередованию холодных ледниковых эпох и теплых межледниковий. Чтобы прогнозировать дальнейшие изменения на планете, очень важно понимать закономерности процессов, имевших место в прошлом», — говорит Сергей Кирпотин.

Сложность маршрута на Васюганское болото заключается в том, что точек заезда из тайги на озеро не больше трех и знают их лишь единицы. Это служит своеобразной защитой для уникального объекта, на территории которого в скором времени будет создан Васюганский заповедник.

Учёные ТГУ выступили с инициативой подготовить предложение о возможности учёта водно-болотных угодий в рамках Парижского соглашения по климату. Оно направлено на сдерживание климатических изменений. Одной из мер является квотирование для стран — участников соглашения объёма выбросов СО2 в атмосферу. В механизмы квотирования Киотского протокола ранее были включены леса. Как отмечает Сергей Кирпотин, водно-болотные ландшафты и, в особенности, Васюганское болото играют по сравнению с ними ещё более значимую роль в поглощении СО2, что могло бы принести России большие бонусы при распределении квот. Предложение с научным обоснованием будет направлено в Минприроды РФ для дальнейшего обсуждения на уровне руководства страны.

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