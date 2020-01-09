В Томской области предпринимательница выплатила долг под угрозой потери автомобиля

9 января 2020 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница села Каргасок погасила задолженность по кредиту после того, как ее предупредили о скорой передачи ее автомобиля на реализацию, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Владелица точки общественного питания оформившая кредит на развитие бизнеса в размере 144 000 рублей, не выплатила заем. После возбуждения исполнительного производства в отделе судебных приставов по Каргасокскому району предприниматель внесла в счет погашения долга 10 000 рублей и вновь прекратила выплаты. Судебный пристав обратила взыскание на заработную плату должницы, но, имея доходы, та все равно не стала перечислять денежные средства на оплату кредита.

Одновременно пристав предприняла комплекс принудительных мер, включая запрет на регистрацию в ГИБДД транспортного средства Nissan Wingroad, а также на регистрацию дома и земельного участка в Росреестре. Поскольку эти действия не принесли ожидаемого эффекта, сотрудник отдела потребовала предоставить автомобиль для ареста.

Арестованная машина была оставлена должнице на ответственное хранение с правом пользования. При этом гражданку предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за отчуждение, порчу, передачу арестованного имущества.

В связи с тем, что и эта мера не заставила погасить кредит, пристав вызвала гражданку на прием с намерением привлечь ее к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за неисполнение требований судебного пристава. Кроме того, должницу поставили в известность о скорой передаче ее иномарки на реализацию.

Женщина сразу же взяла квитанцию для оплаты и в тот же день через банк погасила задолженность полностью, включая 10 000 рублей исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

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