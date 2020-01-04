18+
18+

Открыта регистрация на Форум социальных инициатив «Родные города» компании «Газпромнефть» в Томске

Газпромнефть-Восток, Образование и наука, Социальная сфера, Томские новости, томск форум социальные инициативы Открыта регистрация на Форум социальных инициатив «Родные города» компании «Газпромнефть» в Томске

В Томске 10-11 января пройдет Форум социальных инициатив «Родные города» компании «Газпром нефть». Регистрация на него уже открыта. Место проведения – Научная библиотека
Томского государственного университета. С форума в 2020-м году стартует новый цикл грантового конкурса «Родные города».

Образовательная часть программы позволит потенциальным заявителям грантового конкурса «Родные города» прокачать компетенции в области социального проектирования и предпринимательства, фандрайзинга и развития креативных событийных проектов. Мастер-классы для участников проведут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В презентационной части форума команды смогут принять участие в панораме проектов,
представить свои идеи и получить обратную связь от экспертов и представителей компании
Газпромнефть-Восток.

К участию в форуме приглашаются сотрудники и руководители некоммерческих организаций, работники социальной, культурной и образовательной сфер, молодежь и студенты, а также любые гражданские активисты и представители инициативных групп.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Участие в Форуме социальных инициатив «Родные города» бесплатное.

Форум социальных инициатив «Родные города»

Когда

Где

Томск, Научная библиотека Томского государственного университета (проспект Ленина 34а).

Зарегистрироваться

Подробнее о грантовом конкурсе:

Родные города. 9 шагов: как получить грант и изменить мир

Семь лучших проектов программы «Родные города»

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle