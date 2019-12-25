Семь лучших проектов программы «Родные города»

25 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Задача программы «Родные города» — создание благоприятной среды и повышение качества жизни в регионах деятельности «Газпром нефти».

Программа поддерживает культуру и спорт, вкладывает ресурсы в городскую инфраструктуру, помогает молодым талантам, а также инициативным гражданам, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему. Ее активными участниками стали тысячи неравнодушных жителей России, в том числе и Томской области.

Стратегический подход

Для чего бизнесу вкладывать в развитие городов и поселков? Ответ — в словосочетании «социальные инвестиции». Вложенные в регионы средства возвращаются компании. Укрепляют ее бренд, помогают выстраивать диалог с региональными властями, привлекают квалифицированных сотрудников.

В конечном счете, от качества жизни в регионе зависят и перспективы развития бизнеса. Из города, в котором некомфортно и неинтересно жить, первыми уезжают самые талантливые и инициативные, его стремится покинуть молодежь, в него невозможно пригласить специалистов необходимой квалификации.

При этом опыт компании показывает, что спонсорство — далеко не самый эффективный формат для развития территорий. Успех в решении этой комплексной задачи во многом зависит от степени включенности в процесс преобразований самих горожан. Люди должны желать развития для себя, для своих семей, своих городов, во многом своими руками строить лучшую жизнь. Только тогда изменения будут иметь долгосрочный эффект.

Именно поэтому компания стремится помочь раскрыть потенциал как можно большему количеству людей и создает новые возможности для их самореализации.

Стратегия развития нашего предприятия неотделима от стратегии развития регионов, — убеждена Ирина Скобелева, начальник управления корпоративных коммуникаций ООО «Газпромнефть — Восток». — Поэтому поддержка территорий, где работает «Газпромнефть-Восток», — одно из важных направлений нашей деятельности. Реализация проектов программы социальных инвестиций «Родные города» позволяет нам менять к лучшему жизнь людей, как в Томске, так и в отдаленных райцентрах Томской и Омской областей.

Вспоминаем самые яркие проекты программы «Родные города» в 2019 году.

1. Фестиваль классической русской музыки Kustendorf CLASSIC

С 2015 года Томская область участвует в фестивале классической русской музыки Kustendorf CLASSIC. Инициатор большого музыкального праздника — известный сербский режиссер Эмир Кустурица, а проходит фестиваль при поддержке компании «Газпром нефть». Главные участники творческих состязаний — учащиеся музыкальных образовательных учреждений из России, Сербии, Белоруссии.

В этом году в VII фестивале Kustendorf CLASSIC, прошедшем в июле в сербской деревне Мечавник, приняли участие двое томичей: Лука Белозеров и Денис Голушков. Четырнадцатилетний Лука учится по классу флейты в детской школе искусств №1 имени Антона Рубинштейна. Денису — девятнадцать. Он балалаечник из музыкального училища имени Эдисона Денисова.

— Сегодня редко кто играет на балалайке. Думаю, что я попал в число участников благодаря своему инструменту, — считает Денис. — Балалайка очень стигматизирована: с ней связаны устоявшиеся стереотипы, типа это музыкальный инструмент для «Калинки»… Но она может намного больше! Да и «Калинку» можно исполнить очень объёмно. Благодаря своему тембру это очень многогранный и интересный инструмент с огромными возможностями.

Хотя молодые музыканты пока не заняли призовых мест, они счастливы, что получили возможность стать участниками международного праздника творчества. Томичи побывали на мастер-классах мэтров, узнали много нового, обрели новых друзей, увидели гала-концерт звезд мировой классической сцены.

2. Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA



Также при поддержке программы «Родные города» проходит крупнейший в России стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA. Благодаря уличным художникам обычные дома превращаются в новые городские достопримечательности. В этом году фестиваль отметил свое десятилетие.

— «Газпром нефть» активно сотрудничает с художниками — вместе мы делаем ярче и интереснее целые города, экспериментируем с инновациями в искусстве, — рассказывает Евгения Антонова, руководитель направления визуальных коммуникаций «Газпром нефти». — Для нас это один из наиболее выразительных инструментов диалога с обществом.

Два года назад STENOGRAFFIA «зашла» в Томскую область. А 2019 год стал особенно запоминающимся: в северных районах области появились масштабные креативные арт-объекты.

— Мы раскрасили стену районного Дома культуры в Каргаске и затрибунное пространство на стадионе в Парабели, — говорит Илья Харебин, куратор проекта Стенография в Томске. — Таких росписей не было и в Томске, а создать подобное в районах — настоящее событие!

Арт-объекты кардинально преобразили райцентры: они притягивают внимание, пробуждают эмоции, вызывают желание и дальше менять к лучшему окружающую реальностью.

Команда фестиваля добавила красок и в празднование Дня томича. На Ново-Соборной площади областного центра московский художник Максим Поторженов в ночь перед началом праздника создал 3D-фотозону с огромным динозавром трицератопсом! В сам день народных гуляний на площади выросли четыре двухметровых белых куба. В течение дня на глазах зрителей они превращались в арт-объекты: к вечеру на сторонах кубов «проявились» мопс, рыбы и птицы. Томичи с удовольствием фотографировались рядом с оригинальными рисунками.

3. Интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты»

Учащиеся школ Томска проявили в этом году и большой интерес к интеллектуальному турниру для старшеклассников «Умножая таланты». Школьники получили возможность познакомиться с экспертами «Газпром нефти» и попробовать свои силы в решении реальных IT и инженерных кейсов нефтяников. От учащихся 9-11 классов Томска было подано 122 заявки. До третьего этапа дошли 10 команд (28 участников). После защиты кейсов были определены победители регионального этапа. Это команды «БАМ» и «Нефтяники, например», которые отправятся на финал турнира в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) с 15 по 23 февраля 2020 года. Вместе с наставниками из «Газпром нефти» и «Сириуса» они разработают проекты по цифровизации нефтегазовой отрасли. Победители получат дополнительные баллы при поступлении на технические специальности в вузы-партнеры турнира.

4. Грантовый конкурс

Ключевой инструмент поддержки инициатив активных местных жителей, общественных и некоммерческих организаций, бюджетных учреждений в регионах деятельности «Газпром нефти», — это грантовый конкурс.

Впервые он прошел в Оренбургской области в 2013 году. Затем успешный опыт распространили и на другие регионы. Жюри конкурса выбирает лучшие идеи, а компания предоставляет необходимые для их реализации ресурсы и экспертную поддержку. Главная задача — дать лидерам на местах необходимые инструменты для воплощения востребованных обществом проектов.

Всего с 2013 по 2019 гг. компания поддержала 619 социальных инициатив. В 2019 году во всех регионах деятельности «Газпром нефти» на конкурс было подано 833 заявки, из числа которых поддержано 143 проекта.

В этом году в Томске на рассмотрение конкурсной комиссии поступило рекордное за все время проведения грантового конкурса число заявок — 97! Отбор прошли 19 проектов. Они получили финансовую помощь на общую сумму 4 миллиона 450 тысяч рублей.

К примеру, в гимназии № 13 г. Томска благодаря поддержке нефтяников появился специализированный аппаратно-технический комплекс для изготовления игрушек, поделок, моделей. Благодаря этому значительно расширились возможности школьной лаборатории по прототипированию, моделированию и роботехнике. Современная техника позволяет юным изобретателям легко получать выкройки 3D-объектов.

Также благодаря победе в конкурсе на 15-метровой скале Дюймовочка в Томске открыли интерактивную площадку для любителей скалолазания. Заниматься экстремальным видом спорта теперь могут и взрослые, и дети. Обустройство площадки шло полгода: энтузиасты убрали мусор и обустроили ее, сделав безопасной для активного отдыха.

А в одном из любимых мест отдыха томичей, в Михайловской роще, в этом году открылась уникальная арт-тропа. Автор проекта «Душа дерева» биолог Ольга Козулина убеждена, что создание картин на поврежденных стволах деревьев не только придаст эстетический характер природному парку, но и спасет деревья от преждевременной гибели. На средства гранта была закуплена краска для фона картин, лак для финального покрытия и растворители. Организаторы стремились к тому, чтобы объекты не были расположены хаотично, и в результате получилась целостная выставка под открытым небом.

5. Поддержка волонтерского движения

Программа «Родные города» — это и массовое волонтерское движение. Сегодня уже более 5700 волонтеров-сотрудников компании вносят свой вклад в улучшение родных городов, где они живут, работают, растят детей.

На предприятии «Газпромнефть-Восток» сегодня трудится 25 волонтеров. В этом году от них поступило семь заявок на реализацию различных проектов. Один из примеров — «Путешествие по Томской области» Ильи Харебина. Благодаря проекту все желающие могли принять участие в экспедициях по муниципалитетам области, принять участие в тематических праздниках, узнать больше о традициях, истории и архитектуре родного края.

6. «Математическая прогрессия»

5 декабря одаренные математики Санкт-Петербургского государственного университета — 73 студента и четверо молодых ученых– — были удостоены именных стипендий и премий за достижения в научно-исследовательской работе во время ежегодной церемонии награждения лауреатов «Математической прогрессии», совместного проекта СПбГУ и «Газпром нефти» по поддержке талантливых математиков.

Проект «Математическая прогрессия» был запущен в 2015 году Лабораторией им. П.Л. Чебышёва СПбГУ и программой «Родные города». Его главная задача — поддержка талантливой молодежи на всех этапах обучения: школьники получают приглашение на учебу в университет, студенты — именные стипендии, молодые ученые — гранты и стажировки в России и за рубежом, научные коллективы — финансирование фундаментальных исследований.

За это время повышенные стипендии получили 460 студентов, 19 аспирантов и пост-доков стали лауреатами премий «Газпром нефти», 82 молодых ученых прошли стажировки в ведущих математических школах России, Франции, Италии, Израиля, Чехии, Испании, Германии, Польши. Стипендиаты регулярно становятся победителями престижных международных математических конкурсов.

В 2019 году «Математическая прогрессия» вышла на международный уровень: при поддержке «Газпром нефти» в СПбГУ запущена программа магистратуры «Современная математика» для студентов из России и зарубежья. Также в этом году на базе лаборатории открылся факультет математики и компьютерных наук, где часть курсов будут преподавать сотрудники «Газпром нефти», «Яндекса» и JetBrains.

— Этот проект помог оживить математическую жизнь в городе и привел к выдающимся результатам. Наши воспитанники получают престижнейшие премии, работы студентов отмечаются специалистами за вклад в науку. Но самое главное — благодаря поддержке «Газпром нефти» мы сумели перезагрузить математическое образование в СПбГУ и вернуть его на мировой уровень. В 2022 году в городе пройдет Международный математический конгресс — один из главных и самых престижных научных съездов, — отметил Станислав Смирнов, научный руководитель лаборатории имени П.Л. Чебышёва и факультета СПбГУ математики и компьютерных наук, лауреат премии Филдса.

7. Образовательная платформа для молодых предпринимателей в сфере новой экономики «Мастера России»

Томичи также стали участниками федерального проекта «Мастера России», который реализуется фондом «Креативные практики» при поддержке «Родных городов». Это образовательная платформа как для тех предпринимателей, которые уже добились успеха, так и тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Бесплатно, дистанционно, в удобное время участники проекта могут прослушать различные курсы и получить консультации экспертов. Лекции дополнены аналитикой, новостями, кейсами и тестовыми заданиями. «Мастера» могут поделиться своим опытом, а сильнейшие даже получают поддержку. В конце года в рамках проекта также пройдет серия международных стажировок и практик в успешных креативных компаниях.

Участники проекта «Мастера России» в Томске — успешные предприниматели, которые самостоятельно с нуля выстроили свой бизнес, а сегодня, в том числе и благодаря проекту «Газпром нефть», быстро развиваются, расширяя сферу деятельности.

Предприниматель Валентин Касицкий в 2014 году открыл первые в Томске кофейни формата to go. Сегодня фирменный напиток «Эндорфина» — кедровый латте — визитная карточка Томска. Недавно бизнесмен открыл и первую большую кофейню.

Александр Арляпов, томский музыкальный журналист, критик и обозреватель, выступил инициатором создания культурного пространства FLAT на месте бывшего караоке-бара в здании постройки XIX века на улице Карла Маркса–. Сегодня это томское «место силы» объединяет поклонников всего самого прогрессивного, интересного в разных направлениях молодежной культуры.

Станислав Шубин, основатель томской компании Log Works, начав с единичных заказов, сегодня, строя индивидуальные деревянные дома, конкурирует на мировом рынке с лучшими канадскими и скандинавскими мастерами.

Илья Ларионов, создатель хорошо известного и популярного фестиваля Street Vision в Томске и бывший организатор вечеринок «Теория Звука», несмотря на огромный опыт также прошел специальный курс «Мастеров» «Как организовать городской фестиваль».

— Глупо думать, что, если я десять лет занимаюсь организацией мероприятий, уже всё знаю, — говорит Илья. — Я свидетель создания «Мастеров России» и регулярный читатель издания «Мастера Сибири», подписан на email-рассылку. Однажды получил уведомление, что стартует курс по организации городских фестивалей. Когда стали доступны первые лекции, приступил к обучению... На лекциях много говорят именно о предварительных этапах: моментах, которые не стоит упускать, чтобы избежать проблем. Например, о более пристальном подборе участников. Вообще, в моей рабочей тетради есть уже буквально «золотые советы» из пройденной части курса. Я структурирую информацию и в дальнейшем приведу её в формат регулярно обновляемого «учебного пособия» для себя и моих людей.

Объединяя усилия компании и власти

Все проекты программы «Родные города» реализуются в тесном взаимодействии с партнерами на территории. Ими выступают общественные организации, образовательные, спортивные, культурные учреждения, бизнес-структуры, органы власти. Только объединенные усилия дают максимальный эффект.

В этом году предприятие «Газпромнефть-Восток» заключило соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Каргасокским и Парабельским районами Томской области, а также с Тарским районом Омской области. Первое аналогичное соглашение было подписано в 2007 году. Результатом взаимовыгодного партнерства стало развитие инфраструктуры и улучшение повышение уровня жизни в районах деятельности «Газпромнефть-Востока». Стороны и дальше намерены активно взаимодействовать в ходе реализации программы социальных инвестиций «Родные города».

— Стратегии развития регионов Сибири во многом зависят от работающих там добывающих предприятий, — говорит Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока». — Эффективный диалог между властью и бизнесом способствует реализации значимых инфраструктурных проектов по созданию комфортной среды для жителей этих территорий. «Газпромнефть-Восток» уже больше десяти лет развивает сотрудничество с районами Томской и Омской областей, где за это время были реализованы масштабные проекты в культурной, спортивной и социальной сферах. И эта работа будет продолжаться.

Текст: Елена Клевцова

Тэги/темы: