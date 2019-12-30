Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм на томской конфетной фабрике, принадлежащей «КДВ Групп»

30 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Управление Роспотребнадзора по Томской области выявило нарушения санитарного законодательства на томской конфетной фабрике «Красная звезда» (принадлежит «КДВ Групп») в ходе проверки за несколько недель до объявления о планах закрыть ее, сообщает агенство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Проверка ведомства прошла 27 ноября. По ее результатам санврачи выявили ряд нарушений. В частности, на складе, где хранятся готовые конфеты, не работает психрометр (прибор для измерения температуры воздуха и его влажности), в отделении подготовки сырья подоконники не очищены от пыли и мертвых насекомых. В этом же отделении сахар хранился в мешках, стоящих на полу без использования подтоварников. Помимо этого освещенность ряда помещений не соответствует СанПиНу.

Устранить все нарушения АО «Кондитерская фабрика «Красная звезда» должно до 1 февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, ООО «КДВ Групп», являющееся собственником кондитерской фабрики «Красная звезда», в середине декабря объявило о переносе производства из Томска на другую площадку — «КДВ Яшкино» (Кузбасс). Основные причины — обветшание здания и, как следствие, отсутствие возможности производить продукцию, не нарушая требования законодательства.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кондитерская фабрика «Красная звезда» зарегистрировано в Томске в 2005 году, в состав холдинга «КДВ» фабрика вошла в 2013 году. По данным на конец 2018 года, численность сотрудников компании составляла 82 человека. Выручка предприятия в 2018 году составила 173 млн рублей, чистый убыток — 103 млн рублей, до этого «Красная звезда» заканчивала годы с прибылью.

Ранее фабрика производила различные виды конфет, карамель, зефир и другие кондитерские изделия, однако к настоящему моменту осталась только одна производственная линия — по производству конфет. «КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли, занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири и Подмосковье. Головной офис холдинга находится в Томске.

Традиционно считается, что основным бенефициаром «КДВ Групп» является Денис Штенгелов. Согласно материалам Арбитражного суда Томской области за 2014 год, совладельцами холдинга являются Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова, каждый из них на тот момент владел более 20% акций АО «Кондитерус ком».

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