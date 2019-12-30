Томские полицейские изъяли более 40 тонн нелегального алкоголя

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Томские полицейские изъяли более 33 тонн этилового спирта, а также более 3,5 тонн готовой алкогольной продукции, в том числе водки и коньяка известных марок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Алкоголь был обнаружен в одном из складских помещений по ул.Ракетная. Как сообщалось раннее, в ходе расследования уголовного дела, в одном из складских помещений по улице Смирнова, стражи порядка изъяли более 4,5 тонны спиртосодержащей продукции.

Всего в период с 19 по 24 декабря 2019 года полицейские изъяли около 42 тонн спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сейчас стражи порядка устанавливают всех причастных к незаконному распространению алкогольной и спортосодержащей жидкости в Томской области.

Изъятая спиртосодержащая продукция передана через МРУ Росалкогольрегулирование по СФО в АО «Росспиртпром» на ответственное хранение.

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