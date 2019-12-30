Экс-глава томского Россельхознадзора получил условный срок за игнорирование санитарных нарушений

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Советский районный суд Томска признал бывшего главу регионального управления Россельхознадзора Александра Ильина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 1,5 годам заключения условно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ильину инкриминировали ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Помимо условного срока, ему назначили испытательный срок 3 года», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в феврале текущего года в отношении Ильина было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий — чиновник проигнорировал санитарные нарушения со стороны одного из предприятий региона.

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