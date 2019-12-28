Три девушки пострадали при столкновении двух иномарок в Томске
30 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В ночь на воскресенье, 29 декабря, в Томске столкнулись Toyota Carina и Toyota Alphard, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 00.15 на пересечении улиц Водяной и Пролетарской. По предварительным данным, водитель Toyota Carina, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу второму автомобилю. После столкновения Toyota Alphard продолжил движение и въехал в опору освещения.
В результате ДТП три пассажира автомобиля Toyota Alphard (две 17-летние и 19-летняя девушки) с травмами доставлены в медицинское учреждение.
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