Три девушки пострадали при столкновении двух иномарок в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В ночь на воскресенье, 29 декабря, в Томске столкнулись Toyota Carina и Toyota Alphard, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.15 на пересечении улиц Водяной и Пролетарской. По предварительным данным, водитель Toyota Carina, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу второму автомобилю. После столкновения Toyota Alphard продолжил движение и въехал в опору освещения.

В результате ДТП три пассажира автомобиля Toyota Alphard (две 17-летние и 19-летняя девушки) с травмами доставлены в медицинское учреждение.

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