Городские службы Томска переведены на круглосуточный режим работы

30 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Мэр Томска перевел все городские службы в круглосуточный режим работы. В новогоднюю ночь и в праздничные дни будет обеспечена работа коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

На сайте администрации Томска в помощь жителям размещены телефоны экстренных служб. Также можно обращаться в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.

Сообщить о пожарах томичи смогут с помощью мобильных по тел. 101, вызвать сотрудников полиции - по тел. 102, сотрудников скорой медицинской помощи – по тел. 103, специалистов газовой службы – по тел. 104.

Также горожане в случае необходимости могут вызвать сотрудников поисково-спасательной службы по тел. 003, 76-00-46; позвонить в бюро регистрации несчастных случаев по тел. 41-33-41.

Оперативную информацию о работе общественного транспорта горожане получать по телефонам центральной диспетчерской службы.

С графиком работы аптек в праздничные дни можно познакомиться по ссылке. Часть из них будут работать круглосуточно. Информацию о дежурствах стационаров Томска по скорой медицинской помощи можно получить по телефону - 03 или 103 (с мобильных телефонов).

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