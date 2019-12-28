Утром в Томске на Балтийской столкнулись две иномарки

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 30 декабря, в Томске столкнулись Nissan Sunny и Kia Sorento, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.10 на ул.Балтийской, 9/2. По предварительным данным, в результате происшествия 28-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8(3822)271-552.

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