С нового года работу общественного транспорта Томска будет контролировать центральная диспетчерская служба

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

В среду, 1 января, в Томске на базе «Центра организации и контроля пассажироперевозок» заработает центральная диспетчерская служба, которая будет контролировать работу общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, штатная численность нового подразделения составляет 44 человек. В каждой смене будут работать 9 диспетчеров ежедневно с 6.30 до 23 часов — по времени работы автобусов.

Как пояснил руководитель ЦОиКП Денис Равинский, основная функция диспетчерской заключается в контроле за соблюдением с перевозчиками графиков движения, обеспечением стабильности работы общественного транспорта. Специалисты диспетчерской будут в режиме реального времени помощью ГЛОНАС координировать работу автобусов и электротранспорта, синхронизировать их движение за счет увязки интервалов в соответствии расписанием на соприкасающихся маршрутах. Также они смогут оперативно направить на маршрут дополнительные единицы в случае необходимости.

Также в обязанности диспетчеров будет входить рассмотрение обращений томичей по вопросам работы пассажирского транспорта. Задать интересующие вопросы томичи могут по телефонам: 28-29-05 и 28-29-06 или на электронную почту: raspisanie@admin.tomsk.ru.

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