Отлетевшее от грузовика колесо инициировало ДТП с пятью автомобилями на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 27 декабря, на подъезде к Томску произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.05 в районе села Курлек. По предварительным данным, у КамАЗа, который двигался в сторону Новосибирска, отсоединилось заднее левое колесо. Оно столкнулось со встречным Hyundai IX 35 и грузовым Mercedes, который двигался за КамАЗом в сторону Новосибирска. После столкновения у легкового автомобиля отделился двигатель - в него въехала Toyota Vitz, следовавшая за Hyundai. В свою очередь иномарка без двигателя столкнулась с грузовиком Freightliner, который двигался в сторону Новосибирска.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадала пассажир Hyundai. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: 70.мвд.рф

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