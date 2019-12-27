РЖД ждут в перспективе регулярных отправок масла контейнерными поездами на экспорт из Томска

27 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» за счет отправки вагонов с рапсовым маслом планирует в 2020 году повысить объемы погрузки со станции Томск-Грузовой не менее чем на 5%, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на корпоративное издание Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД).

Груз планируется отправлять на ускоренных поездах во флекси-танках московской компании «Европак». Первый такой состав с рапсовым маслом отправился 19 декабря во Владивосток, откуда груз был перенаправлен в Китай. В перспективе поставки масла поездами планируют сделать регулярными, что позволит нарастить объемы экспорта сельхозпродукции из Томской области.

«В кузбасском регионе железной дороги формирование и отправление ускоренных контейнерных поездов началось в 2017 году. Их преимущество в том, что состав идет от станции отправления до станции назначения без расформирования, за счет чего достигается высокая скорость доставки. Развитие услуги по транспортировке грузов в составе контейнерных поездов, в том числе до портовых городов России, позволит значительно расширить возможности экспортных отправок томских производителей», — приводит издание слова начальника кемеровской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций РЖД Александра Дерина.

Как сообщалось, ранее РЖД наладили отправку флекси-поездов на Дальний Восток из Новосибирска. Первый состав, перевозивший рапсовое масло, отправился в порт Владивостока в октябре.

Рапсовое масло в Томской области производит ООО «Сибирская олива» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»). В январе компания ввела под Томском первую очередь завода по переработке рапса, в ноябре — вторую. Общая мощность составляет 60 тыс. тонн по сырью, из которых будет производиться 22 тыс. тонн масла и 34 тыс. тонн жмыха. Первая партия была отправлена в Китай в марте, в планах холдинга с 2020 года поставлять в Юго-Восточную Азию до 20 тыс. тонн масла.

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