В новогодние каникулы самые крупные томские аптеки будут работать круглосуточно

27 декабря 2019 / Томский Обзор

Часть томских аптек в новогодние каникулы будет работать круглосуточно, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Круглосуточный режим установлен в аптеке № 10 УМП «Томскфармация» (ул. Герцена, 55), «Лека» (пр. Фрунзе, 92), «Живая» (ул. Пушкина, 27), «Планета здоровья» (ул. Ленина, 84) и аптеках «Мой доктор» (Иркутский тракт, 65, и пр. Комсомольский, 37-б).

Рабочие графики определены для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел аптеки на пр. Ленина, 54 будет работать 31 декабря и 4, 6, 8 января с 10 до 16 часов. В Северске отдел аптеки, расположенной на пр. Коммунистический, 64, будет работать 31 декабря с 10 до 15 часов, 3, 6 и 8 января — с 10 до 16 часов.

Уточнить график работы аптек и медицинских организаций Томской области в новогодние каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации: (3822) 516-616, 8-800-350-8850 (звонок бесплатный).

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