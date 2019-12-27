На сайте обладминистрации появился проект границ исторического поселения Томска

27 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Проект границ исторического поселения Томска появился в общем доступе — документ размещен на сайте Комитета по охране объектов культурного наследия.

Документ включает описание границ территории исторического поселения федерального значения город Томск, координаты характерных точек границ, а также предмет охраны. В проекте перечислены исторически ценные градоформирующие объекты, подлежащие охране. Этот список включает 1486 домов.

Кроме того, в проекте прописана охраняемая планировочная структура территории, включая ее элементы: улицы, площади, лементы исторической ландшафтно-композиционной структуры и другие.

Ознакомиться с проектом границ можно здесь.

Напомним, проект границ исторического поселения Томск разрабатывается с 2016 года. В конкурсе на право разрабатывать проект участвовало 3 организации. Победила в нём ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (г. Москва), а субподрядчиком выступила «Валбэк-ру» (г. Вологда). Стоимость принятия проекта — 10,45 миллиона рублей. Процесс принятия затянулся из-за судов администрации Томска с подрядчиком.

В феврале 2019 года В.В.Путин поручил губернатору Томской области обеспечить государственную охрану объектов до 31 мая. В мае прошло заседание Градостроительного совета при губернаторе Томской области, по итогу которого проект был направлен Минкульту. В майскую версию проекта вошло 1084 объекта охраны. В Минкульте он был отправлен на доработку из-за возражений, поданных ВООПИК — в перечень предмета охраны тогда предложили добавить 433 объекта. Кроме того, были замечания, которые касались градостроительных регламентов — высотных ограничений и строительных материалов.

С историей вопроса можно ознакомиться в наших материалах.

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