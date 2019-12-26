Пожарные спасли девушку-инвалида из горящего дома в Томске

26 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 27 декабря, в Томске загорелся двухэтажный дом на ул.Алтайской, 153а. Сообщение о возгорании поступило в 8.38, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По повышенному номеру на данный адрес было направлено 7 единиц техники и 29 человек. Прибыв на место, пожарные приступили к поиску источника задымления и эвакуации жителей дома.

Из квартир было выведено около 30 человек. В одной из них спасатели услышали крики о помощи: «Помогите!». Дверь взламывать не пришлось: девушка-инвалид подползла к двери и открыла ее сама. Пожарные эвакуировали и разместили подростка в автомобиле штаба пожаротушения.

В результате в квартире на первом этаже в ванной комнате обгорели пластиковые панели и стена на площади полтора квадратных метра. Чтобы огонь не распространился по пустотным перекрытиям, пожарным пришлось вскрыть обшивку стены и деревянный пол на лестничной площадке второго этажа.

Пострадавших нет. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание бойлера.

После того как возгорание было ликвидировано, жителей запустили в квартиры.

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