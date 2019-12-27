Главный режиссер томского ТЮЗа покинул свой пост

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2019 // Фото: vk.com/tomtuz

Павел Зобнин принял решение уйти с поста главного режиссера Томского ТЮЗа. Эту должность он занимал два года, сообщается в группе театре ВКонтакте.

«Павел сам поставил три спектакля — „Девушки в любви“, „Лейтенант с острова Инишмор“ и моноспектакль Ольги Рябовой „Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века“. Последний принес актрисе победу в номинации „Лучшая женская роль“ на областном театральном фестивале „Маска“», — говорится в сообщении.

Павел Зобнин родился 6 августа 1980 года в Москве. В 1999 году окончил Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии (ВИППК) при Госкино РФ, факультет режиссуры кино- и телефильма, мастерская А. И. Суриковой и В. Д. Рубинчика. Проходил практику на Мосфильме в качестве оператора и ассистента режиссера.

В 2006 году окончил Российскую академию театрального искусства (РАТИ ГИТИС), режиссерский факультет, мастерская проф. С. В. Женовача.

Принимал участие в режиссерских лабораториях в Екатеринбурге, Лысьве, Санкт-Петербурге, Прокопьевске, Южно-Сахалинске, Ельце, Челябинске, Кызыле, Улан-Удэ, Сарове, Саратове, Калининграде, Магадане, Свияжске, Комсомольске-на-Амуре, Таллине, Норильске, Таганроге, Владикавказе, Тобольске, Ростове-на-Дону, Казани, Горках Ленинских, Анапе, Уссурийске, Армавире, Томске, Омске.

В 2018 году назначен главным режиссером Томского областного театра юного зрителя.

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