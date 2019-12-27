В Томской области в 10 раз увеличили финансирование региональной программы «Бюджетный дом»

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

В следующем году бюджет Томской области направит на строительство бесплатного жилья для сельских работников бюджетной сферы 100 миллионов рублей, что в 10 раз превышает инвестиции 2019 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Кроме строительства домов по типовым проектам обновленная региональная программа поддержки сельских специалистов «Бюджетный дом» предполагает и покупку уже готового жилья. Это актуально для северных территорий области, где из-за логистики и климатических особенностей строительство обходится дороже, а местный рынок недвижимости переполнен предложениями.

«О создании современных условий для жизни на селе вчера на Госсовете говорил Президент. И, конечно, одно из главных условий — это доступное и комфортное жилье. В Томской области мы строим именно такие дома для бюджетников уже три года, и по просьбам работников социальной сферы я принял решение на порядок увеличить объемы строительства в новом году. Спасибо депутатам областного парламента, которые меня поддержали», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона уточнил, что муниципалитеты, где в 2020 году появится жилье для сельских специалистов, будут определены по итогам отбора.

Программа «Бюджетный дом» стартовала в 2017 году в Томской области по решению губернатора Сергея Жвачкина со строительства двух двухквартирников в Тегульдетском и Молчановском районах. В 2018-м еще четыре бюджетных дома появились в Бакчарском и Первомайском районах, в 2019-м был построен четырехвартирник в Асиновском районе. За три года на строительство бюджетных домов в Молчанове, Тунгусове, Тегульдете, Берегаеве, Куянове, Сергееве, Бакчаре, Парбиге и Асине областной бюджет направил 50 миллионов рублей.

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