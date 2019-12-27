Пожилой мужчина погиб при пожаре в Томской области

27 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшим утром, 27 декабря, в селе Богатыревка на ул.Школьная загорелся одноэтажный трехквартирный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 5.16. К приезду пожарных горело внутри двухкомнатной квартиры. Возгорание удалось ликвидировать к 7.00. В результате над квартирой обгорела деревянная обрешетка крыши, частично прогорело потолочное перекрытие, обгорели стены внутри квартиры. Площадь пожара составила 77 кв.метров.

В квартире пожарные обнаружили тело 62-летнего хозяина квартиры. Причины возгорания устанавливаются.

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