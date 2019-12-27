Томский губернатор считает невозможным развитие АПК без повышения качества жизни на селе

27 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Повышение качества жизни на селе должно стать залогом успешного развития агропромышленного комплекса страны, считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Основа успешного развития агробизнеса — это качество жизни на селе. А оно складывается из таких простых вещей, как комфортное жилье, отремонтированные дороги, оснащенные амбулатории, устойчивая связь, чистая вода, современные спортивные и культурные учреждения», — процитировал слова Жвачкина агентству «Интерфакс-Сибирь» начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Также, по мнению главы региона, «без достойной оплаты труда в сельский бизнес людей не заманишь».

«И конечно, на решение этих задач должны быть мобилизованы и национальные, и региональные проекты. У нас в Томской области именно такой подход», — подчеркнул Жвачкин по итогам Госсовета по вопросам аграрной политики и развития сельских территорий.

При этом он добавил, что АПК сегодня стал одним из драйверов экономики, и его потенциал, в том числе экспортный, раскрыт не до конца.

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