Томский губернатор считает невозможным развитие АПК без повышения качества жизни на селе
Повышение качества жизни на селе должно стать залогом успешного развития агропромышленного комплекса страны, считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«Основа успешного развития агробизнеса — это качество жизни на селе. А оно складывается из таких простых вещей, как комфортное жилье, отремонтированные дороги, оснащенные амбулатории, устойчивая связь, чистая вода, современные спортивные и культурные учреждения», — процитировал слова Жвачкина агентству «Интерфакс-Сибирь» начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.
Также, по мнению главы региона, «без достойной оплаты труда в сельский бизнес людей не заманишь».
«И конечно, на решение этих задач должны быть мобилизованы и национальные, и региональные проекты. У нас в Томской области именно такой подход», — подчеркнул Жвачкин по итогам Госсовета по вопросам аграрной политики и развития сельских территорий.
При этом он добавил, что АПК сегодня стал одним из драйверов экономики, и его потенциал, в том числе экспортный, раскрыт не до конца.