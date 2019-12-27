Более 1 600 сотрудников предприятий Томской области прошли обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда» в 2019 году

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2019 // Фото: Pixabay.com

На обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда» из областного и федерального бюджета были направлены 33 млн рублей. За счет этих средств 23 предприятия Томской области повысили уровень знаний своих сотрудников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на поддержание текущего уровня занятости работников томских предприятий. В 2019 году на эти цели было выделено свыше 46 млн руб.

В начале года был проведен опрос среди работодателей, его результаты были учтены при формировании образовательных программ: сформирован гибкий подход к обучению, предложены компактные программы, некоторые из которых были разработаны с нуля.

- Большая часть проекта это обучение. Вместо 500 человек, которые были предусмотрены планом нацпроекта, в три раза больше людей смогли получить новые компетенции, - пояснила Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения Томской области.

По словам Светланы Грузных, повышать производительность труда и модернизировать производственные процессы без вложений в профессиональное развитие сотрудников сложно. Поэтому многие работодатели заказывали образовательные программы с применением методик и инструментов бережливого производства, внедрением проектного управления.

Участвовать в обучении смогли как работники производств, так и линейные руководители. Среди направлений обучения – профессиональная подготовка по рабочим профессиям, инженерные и производственные компетенции, автоматизация и цифровизация процессов, управление качеством, затратами и другие.

В следующем году будет выделен тип образовательных программ, который нацелен на развитие мотивации и проектирование личностных и карьерных стратегий. Также планируется запустить несколько программ с возможностью проведения занятий прямо на рабочих местах в компаниях, без отрыва от производства. Такой запрос определили сами работодатели.

Всего в Томской области стали участниками национального проекта 23 организаций: ТПК «САВА», «Континент-Сервис», «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», «Неотехника»,«Манотомь» ,«Сибирская Аграрная Группа» (Свинокомплекс), «Томлесдрев», ЗКПД Томской домостроительной компании, «Научно-производственная фирма «МИКРАН», «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов», «Томская электронная компания», «ЭлеСи», «Томский кабельный завод», «СибПромСтрой», «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» Томской области, «Сибстройнефтегаз», «Деревенское молочко», «АК Томские мельницы», «Компания Эксимос», «Томский электротехнический завод», «СТЭС», «ТомскРТС», «Элком+».

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