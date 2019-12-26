В Томске ввели в эксплуатацию долгострой на ул. Нефтяной, 15

26 декабря 2019 / Томский Обзор

Заключение о соответствии первой очереди многоквартирного дома по улице Нефтяной, 15 проектной документации выдано Главной инспекцией Государственного строительного надзора Томской области. Дом введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

Работы по завершению строительства первой очереди объекта вело СУ ТДСК. В десятиэтажный жилой дом на 280 квартир заедут 180 дольщиков долгостроев с ул. Мокрушина, 9, и Нефтяной, 5.



Объект полностью подключен к инженерным сетям, в доме установлены лифты, произведена опломбировка счетчиков. Весной здесь планируется провести благоустройство прилегающей территории. В планах также строительство подъездных путей к многоэтажке.



Строительство второй очереди объекта, куда заедут остальные дольщики двух проблемных домов, начнется в 2020 году.



«В следующем году в областном бюджете заложено 117 миллионов рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома, — уточнил вице-губернатор. – Проблему обманутых дольщиков мы полностью решим до конца 2021 года».

В 2019 году ключи от новых квартир уже получили дольщики проблемного дома по ул. Кедровой, 34. В активной фазе работы по достройке домов по ул. Большой Подгорной, 46, и пер. Нижнему, 47.

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