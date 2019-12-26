Прокуратура подала в суд на мэрию Томска за сброс сточных вод в реку Ушайки

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2019 // Фото: Pixabay.com

Томская межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд на городскую администрацию за сброс неочищенных стоков в реку Ушайки в районе улиц Энергетиков и Короленко, сообщает пресс- служба областной прокуратуры.

Совместная проверка с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области показала, что ряд установленных объектов водоотведения является безхозяйным, но при этом часть принадлежит на праве собственности администрации Томска.

Анализ проб воды показал, что в реке многократно превышен предельно допустимый уровень вредных веществ, в том числе, в том числе по БПК5 – до 9,7 раз, по фосфат-иону – до 25,3 раз, по фенолам летучим – до 20 раз, по аммоний-иону – до 41,2 раз, по нефтепродуктам – до 5,2 раз.

«Несмотря неоднократное информирование о необходимости прекращении загрязнения водного объектов со стороны мэрии действенных мер приняты не были», - говорится в сообщении.

На этом основании надзорный орган обратился в суд с иском к администрации Томска о принятии мер прекращении сброса неочищенных сточных вод в реку. Иск прокуратуры находится на рассмотрении в Советском районном суде.



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