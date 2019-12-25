Томские полицейские ищут подозреваемого в краже кошелька и телефона

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские устанавливают личность подозреваемого в совершении кражи. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Кировского района Томска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, ночью 16 декабря подозреваемый украл сотовый телефон и кошелек с деньгами и банковской картой. Позже злоумышленник похитил с карты потерпевшего около 8 000 рублей, расплачиваясь ею за товар в различных магазинах. В общей сложности сумма ущерба составила 40 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Полицейские устанавливают личность и местонахождения подозреваемого. Тех, кто обладает информацией о подозреваемом просят обращаться по телефону 02 (с сотового 102) или по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9 «а», кабинет 423, телефон 8 (3822) 795 – 487, сотовый 8-961-892-33-61, 8-952-805-68-50.

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