В новогодние праздники медучреждения Томской области будут работать по специальному графику

26 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В новогодние каникулы, с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получить круглосуточно независимо от места проживания.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, график работы «скорой медицинской помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.

Травматологические пункты будут работать круглосуточно. Детям помощь окажут в Больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого,72, тел. 45-19-04). Взрослым — в городской клинической больнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 64-78-62), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и ЦСМ Клиника больничная (ул. Больничная, 11г, тел. 30-94-11).

По профилю «челюстно-лицевая хирургия» неотложная помощь в праздничные дни будет предоставлена в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96).

По профилю «офтальмология» будет работать Томская областная клиническая больница (ул. И. Черных, 96), клиника СибГМУ (пр. Ленина, 4).

При острой зубной боли неотложная помощь детям и взрослым будут оказана в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

Хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов.

Так, 31 декабря можно обратиться в больницу № 2 (ул. Гагарина, 4) и поликлинику № 10 (пр. Мира, 17). 1 января - в городскую клиническую больницу № 3 имени Альперовича (ул. Нахимова, 3) и поликлинику № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2).

2 января будет работать медико-санитарная часть № 2 (ул. Бела Куна, 3) и поликлиника №1 (пр. Ленина, 51).

3 января — поликлиника № 8 (пр. Комсомольский, 62) и поликлиника № 10 (пр. Мира, 17).

4 января — городская клиническая больница № 3 имени Альперовича (ул. Нахимова, 3) и поликлиника № 3 (ул. Профсоюзная, 16).

5 января — медико-санитарная часть № 2 (ул. Бела Куна, 3) и межвузовская поликлиника (ул. Киевская, 74).

6 января — поликлиника № 4 (ул. 79 Гв.Дивизии, 3/2) и поликлиника № 8 (пр. Комсомольский, 62).

7 января — городская клиническая больница № 3 имени Альперовича (ул. Нахимова, 3) и поликлиника № 3 (ул. Профсоюзная, 16).

8 января — медико-санитарная часть № 2 (ул. Бела Куна, 3) и поликлиника № 1 (пр. Ленина, 51).

Уточнить режим работы медучреждений и аптек региона в каникулы можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 (звонок бесплатный).

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