Сегодня в Томске стартует «Новогодний десант»

Сегодня, 25 декабря, в Томске стартует традиционная акция «Новогодний десант», в рамках которого сказочные герои поздравят пассажиров общественного транспорта с наступающим праздником, сообщает пресс-служба мэрии.

Акция проходит с 25 по 31 декабря и со 2 по 6 января. В эти дни сказочные герои будут поздравлять горожан и дарить подарки за исполнение творческих номеров во время поездки на городских троллейбусах.

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи во время акции «Новогодний десант» предложат пассажирам спеть песню, прочитать стихотворение или исполнить танец во время поездки и вручат сладкий подарок.

Встретить «Новогодний десант» можно будет в троллейбусах города с 12:00 до 14:00.

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