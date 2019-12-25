Томской области выделили 3,5 млрд рублей на дорожные проекты

25 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Правительство выделило Томской области 3,5 миллиарда рублей в рамках национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и госпрограмму «Развитие транспортной системы» в 2020‑2022 годах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает пресс-служба обладминистрации.

Как уточнил губернатор Сергей Жвачкин, правительство России приняло решение выделить полмиллиарда рублей на четвертый этап строительства в 2020 году транспортной развязки с железной дорогой Томск – Тайга на 76-м километре. 330 миллионов — на завершение строительства подъезда к терминалу томского аэропорта «Богашево». 2,3 миллиарда — на продолжение реконструкции автодороги Камаевка – Асино – Первомайское (в 2021 году — 1 миллиард рублей, в 2022-м — 1,3 миллиарда). На меры развития дорожного хозяйства по госпрограмме «Развитие транспортной системы» Томская область получит в 2020‑2022 годах 360 миллионов рублей (по 120 миллионов рублей ежегодно). Эти средства регион направит на автоматизацию процессов управления дорожным движением.

«Дорожная отрасль региона никогда не видела таких федеральных государственных инвестиций, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Безусловно, это высокая оценка и нашей системной работы по строительству и ремонту дорог, и оценка вклада жителей нашей области в национальную экономику».

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