В Томской области задержали браконьера, убившего краснокнижную косулю

Томский Обзор / Фото: 25 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские установили подозреваемого в незаконной охоте на косулю сибирскую, занесенную в Красную книгу РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Браконьером оказался ранее не судимый 40-летний томич. Причиненный его действиями ущерб оценивается в 240 000 рублей.

Дознавателями ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных». Теперь мужчине грозит до 4 лет колонии.

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