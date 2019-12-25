В крупном ночном пожаре в Томске погибла женщина

25 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 25 декабря, в Томске загорелся 2-этажный брусовой жилой дом по ул.К.Маркса, 29, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 0.51. К приезду пожарных горели тамбур, квартиры на первом этаже, огонь перекинулся на крышу здания. Сотрудники МЧС по трехколенным лестницам эвакуировали через окна второго этажа 6 человек, из них 3 ребенка. С первого этажа эвакуировали еще 3 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 3.54. В результате обгорели 4 квартиры на 1 этаже и 4 квартиры на втором, а также стены тамбура, деревянная обрешетка крыши дома, частично обрушилась кровля и перекрытие второго этажа в районе тамбура. Площадь пожара составила 360 кв.метров. В ликвидации пожара было задействовано 14 единиц техники, 54 человека.

На 2 этаже в тамбуре пожарные обнаружили обгоревшее тело женщины, ее личность устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

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