В Томске убрали вывеску с исторической надписи на доме купчихи Некрасовой

Томский Обзор / Фото: 25 декабря 2019 // Фото: Instagram.com/p/B6QDITSI_oh

Бар «Какие люди!» убрал вывеску с исторической надписи на доме купчихи Некрасовой (пр.Ленина, 123). Рекламная конструкция появилась на здании в октябре этого года.

Владельцы заведения уверяли, что надпись в порядке, и вывеска вмонтирована в те кирпичи, где не было краски, к тому же, монтажники очистили стену от брошенных фонарей подсветки и остатков старых вывесок. В конце ноября профиле бара в Instagram вышел пост, в котором владельцы подробно прокомментировали ситуацию и обещали убрать вывеску в декабре.

В ответ на претензии историков и горожан представители бара отмечают: «Мы знаем о нашем здании то, чего не знают историки. И экскурсоводы. Для этого мы облазили его со всех сторон и изучили кучу исторической литературы». Желающие убедиться в этом могут пройти бесплатно пройти с экскурсией по дому купчихи Некрасовой в будние дни с 12.00 до 14.00.

Торговый дом был построен во второй половине XIX века и буквы порядком размыло, однако при желании все еще можно прочесть рекламу «Скобянной и инструментальный магазин Е. Х. Некрасовой» на южном фасаде старого здания. Сейчас ее совсем не различить под вывеской бара.

Известно, что обширные участки земли и доходные дома на улице Миллионной (нынешнем проспекте Ленина в районе ЦУМа) принадлежали Некрасовым, сыновьям Максима Ивановича Некрасова, выбившегося в купцы третьей гильдии из мещан. Владельцем доходного дома на Миллионной (современный адрес — Ленина, 123) был Александр Максимович Некрасов, где его жена, Екатерина Христофоровна, вела торговлю железоскобяными и лакокрасочными изделиями.

Овдовев в 1902 году, купчиха Некрасова стала полноправной хозяйкой дома, где продолжала заниматься торговлей скобяными изделиями, о чем и свидетельствовала рекламная надпись на южной стороне дома. С приходом советской власти в 20-е годы все Некрасовские дома, в том числе и скобяной магазин, национализировали.

В 1993 году бывший дом купчихи Некрасовой был принят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения. Здание на Ленина, 123 — пример крупного доходного дома конца 19 века с богатым декором, реализованным лишь с помощью кирпича с применением песчаника.

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