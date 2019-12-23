Двое погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика под Томском

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 24 декабря, в районе объездной дороги Томска столкнулись Lada Priora и Freightliner, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.10 в районе 6 километра объездной дороги Томска. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с заправки, не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Priora скончались на месте происшествия.

Обстоятельства аварии уточняются. Очевидцев и свидетелей просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22.

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