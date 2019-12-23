Два попутных автомобиля столкнулись в Томске, зацепив дорожных знак, который упал на пешеходов
24 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня днем, 24 декабря, в Томске столкнулись Nissan Primera и Isuzu, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.20 на пересечении пр.Ленина и ул.Нахимова. После столкновения Isuzu продолжил движение и въехал в стойку дорожного знака, которая от удара упала на двух пешеходов.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.
Фото: 70.мвд.рф
Тэги/темы: