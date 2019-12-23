Два попутных автомобиля столкнулись в Томске, зацепив дорожных знак, который упал на пешеходов

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 24 декабря, в Томске столкнулись Nissan Primera и Isuzu, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.20 на пересечении пр.Ленина и ул.Нахимова. После столкновения Isuzu продолжил движение и въехал в стойку дорожного знака, которая от удара упала на двух пешеходов.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Фото: 70.мвд.рф

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