Томская область забрала у Томска право проектирования двух крупных развязок на юге города
Депутаты Законодательной думы Томской области передали региональной администрации полномочия администрации Томска по проектированию двух крупных развязок на юге областного центра, сообщает пресс-служба агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.
Как следует из пояснительной записки к закону, администрации Томской области отойдут права на проектирование развязок на Транспортной площади и на примыкании автодороги Томск — Аникино — Ярское к автодороге Томск — Аэропорт. Техническим заказчиком обоих проектов выступит ОГКУ «Томскавтодор».
Одна из главных причин перераспределения полномочий — отрицательная практика проектирования объектов капитального строительства автодорожной инфраструктуры в городе Томске. Власти также заявляют о необходимости взаимодействовать на уровне региона с федеральными структурами, такими как РЖД, «Россети», «Газпром».
Администрация Томска с перераспределением согласна. Оно будет временным — на 2 года, начиная с 1 января 2020 года.
«Это два проекта, которые носят межмуниципальный характер и в большей степени касаются развития территории Томского района, а именно нового микрорайона „Южные Ворота“. (. . .) Во-первых, масштаб проектов очень велик, а во-вторых, работа потребует серьезного взаимодействия с федеральным центром. Мы понимаем, что есть большое желание администрации Томской области привлечь на данные проекты деньги федерального бюджета», — прокомментировала изменения в законе спикер облдумы Оксана Козловская.
Как сообщалось, всего власти планируют построить на юге Томска три крупные развязки. Это позволит решить проблему транспортной доступности двух микрорайонов, которые активно застраиваются в последние годы — сейчас выезд из них затруднен из-за наличия железнодорожного переезда. Кроме того, южный выезд из города — это дорога на международный аэропорт «Богашево».
Строительство одной из развязок началось в 2017 году. Общая стоимость объекта с тоннелем под железной дорогой Томск — Тайга оценивается в 1,8 млрд рублей. Последний этап строительства запланирован на следующий год. На проектирование двух других развязок Томская область в 2020 году направит 250 млн рублей.