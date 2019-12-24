Томская область забрала у Томска право проектирования двух крупных развязок на юге города

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области передали региональной администрации полномочия администрации Томска по проектированию двух крупных развязок на юге областного центра, сообщает пресс-служба агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Как следует из пояснительной записки к закону, администрации Томской области отойдут права на проектирование развязок на Транспортной площади и на примыкании автодороги Томск — Аникино — Ярское к автодороге Томск — Аэропорт. Техническим заказчиком обоих проектов выступит ОГКУ «Томскавтодор».

Одна из главных причин перераспределения полномочий — отрицательная практика проектирования объектов капитального строительства автодорожной инфраструктуры в городе Томске. Власти также заявляют о необходимости взаимодействовать на уровне региона с федеральными структурами, такими как РЖД, «Россети», «Газпром».

Администрация Томска с перераспределением согласна. Оно будет временным — на 2 года, начиная с 1 января 2020 года.

«Это два проекта, которые носят межмуниципальный характер и в большей степени касаются развития территории Томского района, а именно нового микрорайона „Южные Ворота“. (. . .) Во-первых, масштаб проектов очень велик, а во-вторых, работа потребует серьезного взаимодействия с федеральным центром. Мы понимаем, что есть большое желание администрации Томской области привлечь на данные проекты деньги федерального бюджета», — прокомментировала изменения в законе спикер облдумы Оксана Козловская.

Как сообщалось, всего власти планируют построить на юге Томска три крупные развязки. Это позволит решить проблему транспортной доступности двух микрорайонов, которые активно застраиваются в последние годы — сейчас выезд из них затруднен из-за наличия железнодорожного переезда. Кроме того, южный выезд из города — это дорога на международный аэропорт «Богашево».

Строительство одной из развязок началось в 2017 году. Общая стоимость объекта с тоннелем под железной дорогой Томск — Тайга оценивается в 1,8 млрд рублей. Последний этап строительства запланирован на следующий год. На проектирование двух других развязок Томская область в 2020 году направит 250 млн рублей.

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