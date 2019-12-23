Двое погибли при столкновении иномарки и грузовика в Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 24 декабря, в Чаинском районе столкнулись встречные Toyota и Skania, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 10.30 на 235 километре трассы Томск-Каргала-Колпашево. В результате происшествия два человека погибли и двое с травмами доставлены медицинское учреждение. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение, устраняют последствия ДТП, выясняют обстоятельства случившегося.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефону дежурной части ОМВД России по Чаинскому району: 8-382-572-25-04.

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