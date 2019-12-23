Пять автомобилей столкнулись на КПП в Северске

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 24 декабря, на центральном КПП Северска произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на впереди стоящие транспортные средства. В результате дорожного происшествия повреждения получили пять автомобилей.

Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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