Пять автомобилей столкнулись на КПП в Северске
24 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня, 24 декабря, на центральном КПП Северска произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на впереди стоящие транспортные средства. В результате дорожного происшествия повреждения получили пять автомобилей.
Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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