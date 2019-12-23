Пассажир «Газели» погиб при столкновении с попутным грузовиком на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 23 декабря, на трассе Стрежевой-Нижневартовск столкнулись ГАЗ-2747 и попутный Dong Feng, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 8.45 на 25 километре трассы. По предварительным данным, водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным грузовиком .

С травмами водитель отечественного автомобиля госпитализирован. 51-летний пассажир, находившийся в автомобиле ГАЗ, погиб на месте происшествия.

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