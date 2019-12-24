Томские врачи выписали всех кадетов, попавших в больницу с отравлением

24 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Врачи районной больницы Колпашево Томской области выписали последнего из пятерых воспитанников кадетского корпуса, которые были госпитализированы с отравлением 5 декабря, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«Из инфекционного отделения Колпашевской районной больницы был выписан последний из госпитализированных воспитанников кадетского корпуса. Еще четверо кадетов были выписаны ранее», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что 5 декабря с жалобами на здоровье к медикам обратились 10 воспитанников кадетского корпуса города Колпашево, пятерых госпитализировали с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит неуточненной этиологии».

Позже в региональном Роспотребнадзоре сообщали, что причина госпитализации детей — норовирусная инфекция. А в пробах, взятых со смывов в пищеблоке кадетского корпуса, специалисты инфекции не нашли.

В департаменте общего образования агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что только у троих из госпитализированных был обнаружен вид грибка, который передается через грязные руки. Подростки во время своего увольнительного посещали одно и то же место.

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