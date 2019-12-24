«Братство», «ТСК» и «Кузбассдорстрой» займутся ремонтом дорог Томска в следующем году

24 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В Томске завершен отбор подрядчиков по ремонту дорог в 2020 году. Победителями по итогам трех аукционов стали компании «Братство», «Томская строительная компания» и «Кузбассдорстрой», сообщает пресс-служба мэрии.

Проведение конкурсных процедур в текущем году позволит подрядчикам администрации Томска уже в весенний период приступить к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем благоустроительном сезоне им предстоит отремонтировать ряд томских магистралей. Общая стоимость всех контрактов составляет почти 600 млн рублей.

«Администрация города предъявляет жесткие требования к качеству и срокам работы подрядчиков, к применяемым материалам. Так, основной объем работы по асфальтированию они обязаны завершить до сентября, до середины октября — сдать объекты полностью. Для повышения износостойкости дорожного покрытия ремонтные бригады должны использовать смеси с более крупной фракцией щебня и добавлением полимерно-битумного вяжущего. Также мы приветствуем приобретение подрядчиками современной техники для работы, например, в этом году автопарк „ТСК“ пополнился высокопроизводительным асфальтоукладчиком Vogele», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В 2020 году администрация города запланировала ремонт на всю ширину проезжей части на следующих объектах: ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до Транспортной площади), Артёма, Пушкина (от ул. 1-я Рабочая до пл. Соляная), 79 Гв. Дивизии, Пролетарская (от пр. Ленина до ул. Мельничная), Профсоюзная (от пр. Ленина до ул. Ижевская), Косарева, Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского), пл. Соляная (от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина), пр. Ленина (от пер. Плеханова до ул. А. Беленца), транспортная развязка пр. Комсомольский — ул. Пушкина.

Согласно техническому заданию, подрядчики обязаны привести в порядок проезжую часть, уложив прочные асфальтобетонные смеси, отремонтировать съезды и примыкания, технические тротуары, установить бортовые камни, нанести дорожную разметку.

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