Двое погибли при пожаре в Томске

23 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня днем, 23 декабря, в Томске загорелся пятиэтажный жилой дом по ул.Алтайской, 157, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 15.52. Из дома эквакуировались 50 человек, еще 12 вывели пожарные. В результате пожара погибли 43-летний мужчина и женщина (возраст уточняется).

Возгорание удалось ликвидировать к 16.22. В результате пожара в комнате на 3 этаже обгорели вещи на площади 10 кв.метров. В ликвидации было задействовано 7 единиц техники и 29 человек.

Причина пожара устанавливается.

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