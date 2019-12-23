Вечером и в новогоднюю ночь центре Томска перекроют движение и усилят охрану

23 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В новогоднюю ночь, и во время предпраздничной подготовки, районе площади Ново-Соборной в Томске будут усилены меры безопасности. В охране общественного порядка примут участие сотрудники полиции и частных охранных предприятий. Они заблаговременно проведут патрулирование праздничной площадки и прилегающих к ней территорий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в новогоднюю ночь небо над Томском традиционно озарит праздничный фейерверк. В этом году он будет запущен в специализированной зоне (ул. Белинского, 11/1, площадка на стадионе «Труд») в час ночи. С 10 часов 31 декабря до 00.30 1 января здесь будут вести монтажные работы. Во время фейерверка будет полностью оцеплена северная часть Городского сада и элемент на пл. Новособорной, 9б от ул. Советского до пр. Фрунзе. Обеспечивая противопожарную безопасность томичей на месте будут дежурить сотрудники «5 отряд ФПС по Томской области», для оказания медицинской помощи на Новособорной площади будут находиться две бригады скорой медицинской помощи.

Для безопасности горожан часть дорог, прилегающих к Новособорной площади, стадиону «Труд» и Городскому саду, будут закрыты для движения транспорта.

Так, с 18 часов 31 декабря до 1.30 1 января для движения автомобилей будут закрыты элементы улично-дорожной сети: пл. Новособорная, 2б от пр. Ленина до ул. Советской, пл. Новособорная, 9б с от ул. Советская до пр. Фрунзе; ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пл. Новособорная, 2б.

В этот же период ограничат движение автомобилей по ул. Советской от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена с сохранением движения электротранспорта.

С 00.30 до 1.30 1 января движение автомобилей будет прекращено по ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Герцена.

С 18 часов 31 декабря до 1.30 1 января будет запрещена стоянка транспорта на пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Герцена.

Томичей просят соблюдать правила личной безопасности в местах массового скопления людей.

Специалисты рекомендуют не оставлять без присмотра детей, соблюдать и поддерживать общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию на праздничных площадках. На мероприятие запрещено проносить опасные предметы, способные нанести вред окружающим, пиротехнику, алкоголь, крупногабаритные сумки и т.п.

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