Томские вузы вошли в топ-10 по числу заявок на участие в конкурсе Стипендиальной программы Потанина

23 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Студенты двух томских вузов - ТГУ и ТПУ - показали высокий интерес к участию конкурсе Стипендиальной программы Владимира Потанина. Один из очных туров конкурса пройдет в Томске, сообщают организаторы.

Всего в 2019/20 в стипендиальном конкурсе приняли участие студенты из 75 российских университетов. Интерес проявили 6282 человека; подано 4158 заявок. После проведения технической экспертизы (включая проверку на наличие плагиата) к участию допущены 3740 заявок, что на 410 заявок больше, чем в прошлом году. Во второй тур по результатам заочной экспертизы прошли 2000 человек.

Тройка вузов-лидеров по количеству поданных заявок: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 241, НИУ ВШЭ – 223, Санкт-Петербургский государственный университет – 212. Достаточно высокий интерес к конкурсу проявили также Университет ИТМО (201), Уральский федеральный университет (137), Томский государственный университет (127), Томский политехнический университет (119) и др.

Профиль участника стипендиального конкурса-2020 разнообразен как по возрасту, так и направлениям. Все больше участников приходят в магистратуру за новыми практическими знаниями, реализуя принцип обучения в течение всей жизни. Из новых редких направлений в этом году можно отметить «баллистику и гидроаэродинамику», «ветеринарное дело». Все более размывается понятие «женских» и «мужских» программ обучения. Все больше девушек и женщин занимаются техносферной безопасностью, ядерной физикой и т.д. Участники конкурса по-прежнему проявляют интерес к инноватике и управлению наукоемкими производствами. Как отмечают эксперты, многие студенты выбирают направление обучения не только следуя модным тенденциям – им важна социальная значимость их будущей профессиональной сферы.

Помимо Томска очные туры в формате деловых игр и решения кейсов пройдут в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Красноярске, Ростове-на-Дону и Тюмени. По итогам двух туров стипендиального конкурса эксперты определят 500 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина начиная с февраля 2020 года и до окончания обучения в магистратуре.

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