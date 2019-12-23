Томичей приглашают на презентацию книги «Опасные советские вещи»

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2019 // Фото: vk.com/flat.tomsk

В среду, 25 декабря, в культурном пространстве FLAT (ул.К.Маркса, 23а) пройдет презентация книги Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР».

Как сообщают организаторы, авторы собрали и проанализировали самые яркие слухи и городские легенды советской эпохи, показав, как они превращались в мифы и как влияли на поведение советских людей и порой порождали масштабные моральные паники. Исследование опирается на данные опросов, интервью, мемуары, дневники и архивные документы.

«Найдете ли ли вы профиль Троцкого и свастику там, где находили их советское люди 1930-х годов? Джинсы, зараженные вшами, личинки под кожей африканского гостя, портрет Мао Цзэдуна, проступающий ночью на китайском ковре, свастики, скрытые в конструкции домов, жвачки с толченым стеклом — вот неполный список советских городских легенд об опасных вещах. Прежде чем сказать „что за чушь?!“, подумайте о том, что даже если лично вы не помните таких историй, они все же существовали, а некоторые становились крайне популярными. Более того — они возникали не просто так», - отмечают организаторы.

На презентации книги антрополог Александра Архипова подробно расскажет, почему такие легенды возникали и чего на самом деле боялись советские люди, а также о том, какие истории пережил Советский Союз и чего мы боимся сегодня.

Начало презентации в 19.00. Вход свободный.

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