Водитель пострадал при лобовом столкновении двух отечественных автомобилей в Томске

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 22 декабря, в Томске столкнулись Lada Vesta и ВАЗ-2113, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.25 на ул.Залесской, 36. По предварительным данным, 33-летний водитель Vesta не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП 29-летний водитель ВАЗа с травмами доставлен в медучреждение.

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