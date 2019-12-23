Губернатор поручил мэру и заму сохранить производство «Томской птички»

23 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру и мэру Томска Ивану Кляйну сохранить производство конфет «Томская птичка», передает пресс-служба обладминистрации.

Глава региона отметил, что власти и собственники фабрики «Красная звезда» должны проработать все варианты сохранения в Томске производства этого фирменного лакомства, любимого не одним поколением томичей.

«Если бизнесу невыгодно работать в центре города, предложите другие варианты размещения производства. Например, в нашем промышленном, на площадке „Березовой“, которую мы специально построили для предприятий пищевой промышленности. Собственники „Красной звезды“ — разумные люди, находите вместе решения», — поручил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор рекомендовал держать на особом контроле вопросы сохранения брендов региона.

«У нас в Томской области брендов много, но разбрасываться ими нельзя, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — И конечно, „Томская птичка“ должна остаться в Томске».

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