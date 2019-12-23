В Томской области при пожаре в деревянном доме погиб человек

23 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В минувшую субботу, 21 декабря, в поселке Катайга загорелся двухквартирный бревенчатый дом по ул.Кирова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18.40. Пожар удалось ликвидировать к 20.01, его площадь составила 23 кв.метра. В результате внутри одной из квартир частично обгорела деревянная обрешетка крыши.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили на пол тело 42-летнего хозяина квартиры.

Причина пожара устанавливаются.

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