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Житель Томской области отбыл обязательные работы, чтобы уехать из страны на новогодние праздники

Судебные дела, Томские новости, уборка обязательные работы чистит снег выпустили за границу Житель Томской области отбыл обязательные работы, чтобы уехать из страны на новогодние праздники

Житель села Тегульдет за неделю отбыл обязательные работы, которые игнорировал несколько месяцев. Мужчина очистил от снега тротуары в томских селах, чтобы уехать из страны в новогодние праздники, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Жителя села несколько раз привлекали к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Штрафы нарушитель не оплачивал, в результате чего в отделе судебных приставов по Тегульдетскому району были возбуждены соответствующие исполнительные производства. В итоге мужчину приговорили к обязательным работам. В общей сложности ему нужно было отработать 40 часов, что нарушитель делать категорически отказывался. В результате он несколько раз оказывался под административным арестом.

Однако в конце ноября мужчина пришел в отдел и поинтересовался, сможет ли он уехать в новогодние праздники за границу. Получив отрицательный ответ, он незамедлительно явился в администрацию Тегульдетского сельского поселения для отбывания административного наказания. В деревнях он выполнял различные работы, в том числе чистил снег. Недели оказалось достаточно, чтобы все часы были отработаны полностью.

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