Житель Томской области отбыл обязательные работы, чтобы уехать из страны на новогодние праздники

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Житель села Тегульдет за неделю отбыл обязательные работы, которые игнорировал несколько месяцев. Мужчина очистил от снега тротуары в томских селах, чтобы уехать из страны в новогодние праздники, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Жителя села несколько раз привлекали к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Штрафы нарушитель не оплачивал, в результате чего в отделе судебных приставов по Тегульдетскому району были возбуждены соответствующие исполнительные производства. В итоге мужчину приговорили к обязательным работам. В общей сложности ему нужно было отработать 40 часов, что нарушитель делать категорически отказывался. В результате он несколько раз оказывался под административным арестом.

Однако в конце ноября мужчина пришел в отдел и поинтересовался, сможет ли он уехать в новогодние праздники за границу. Получив отрицательный ответ, он незамедлительно явился в администрацию Тегульдетского сельского поселения для отбывания административного наказания. В деревнях он выполнял различные работы, в том числе чистил снег. Недели оказалось достаточно, чтобы все часы были отработаны полностью.

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