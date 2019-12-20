В Томской области почти 800 человек получили травмы из-за гололеда или занятия зимними видами спорта

20 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

За неделю, с 10 по 19 декабря, в медицинские организации Томской области с уличными травами обратились 796 человек, из них 250 детей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Госпитализация потребовалась 50 пострадавшим, 15 из которых – дети. Травмы носят сезонный характер и связаны как с гололедными явлениями, так и с увлечениями зимними видами спорта (лыжи, коньки, сноуборды), а также со спешкой и невнимательностью людей.

Томские врачи призывают жителей области быть осторожными и соблюдать правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе, поскольку при увеличении скорости движения возрастают шансы получить травму.

В областном центре работают круглосуточных травмпунктов. Для детей – в больнице скорой №2 (улица Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04), для взрослых – в горбольнице №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медсанчасти № 2 (Бела Куна, 3, тел. 64-78-62), поликлинике № 3 (Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и Центре семейной медицины (Больничная, 11-г, тел. 30-94-11).

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