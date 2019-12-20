В Томской области заработал автозимник с двумя ледовыми переправами

20 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Парабельском районе открыт автозимник Парабель ‑ Нарым протяженностью 32,3 км, в состав которого входят две ледовые переправы — через реку Обь и протоку реки Обь, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, ледовые переправы через реку Обь и ее протоку рассчитаны для проезда автомобилей общей массой не более двух тонн. Протяженность переправы через реку Обь — 1,2 км, через протоку реки Обь — 240 м.

Кроме того, увеличена транспортная нагрузка на ледовой переправе через реку Полой — до шести тонн.

Ежегодно в зимний период Томскавтодор организует 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью 10,9 километра. Протяженность автозимников составляет 455 километров.

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